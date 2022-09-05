Balıkesir’de özel bir okulda okuyan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun torunu Abdullah Eymen Yaşar ile arkadaşları Kağan Can ve Berra Kaya Robot Olimpiyatları’nda Türkiye’ye dünya ikinciliği getirdiler.

Macaristan’ın Balatonfured şehrinde Edutus Üniversitesi’nde düzenlenen Robot Olimpiyatlarında Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun torunu Abdullah Eymen Yaşar’ın yer aldığı takım Türkiye’ye dünya ikinciliği getirdi. Dünya Robot Olimpiyatı Derneği (WRO) tarafından düzenlenen 2022 ‘Kurallı Küçük Yıldızlar’ yarışmasına 19 ülkeden 70 takım katıldı. Yarışmada Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun torunu Abdullah Eymen Yaşar ve arkadaşları Kağan Can, Berra Kaya, öğretmenleri Harun İkiz başkanlığında büyük başarı kazandı.

Dünya ikincisi olan torununu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini canıgönülden tebrik ettiğini ifade eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan çocuklarımızın her biri takdiri hak ediyor. Elde edilen her başarının altında ailelerinin, öğretmenlerinin ve çocuklarımızın gayretleri var. Ülkemize, ilimize, ilçemize yaşattıkları gurur için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar’’ dedi.