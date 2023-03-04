Rektör Prof. Dr. Oğurlu’dan depremzede vatandaşlara ziyaret

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu Üniversitenin Çağış kampüsünde kalan depremzede vatandaşların ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Çağış Yerleşkesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Hasan Basri Çantay Yurdunu ziyaret ederek burada konaklayan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Rektör Oğurlu’ya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar ve yurt yetkilileri de eşlik etti.

Depremzede vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini paylaşan Rektör Oğurlu, sonrasında İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan etkinliklerin gerçekleştirildiği çocuk oyun alanını da ziyaret etti. Rektör Oğurlu, düzenlendikleri etkinlikler için İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca ve okul personeli ile öğrencilerine de teşekkür etti.