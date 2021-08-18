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Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Spor Kulübü öğrencileriyle buluştu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulunun 2. dönem etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

BALIKESİR 18.08.2021, 17:30
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Spor Kulübü öğrencileriyle buluştu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Spor Kulübü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulunun 2. dönem etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Aynı zamanda BAÜN Spor Kulübü Başkanı olan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; sportif alanda binicilik ve yüzme derslerinin yanı sıra sosyal programdaki etkinliklere de devam eden öğrencilerle görüşürken, kulüp yöneticileri ve antrenörlerinden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a; Genel Sekreter Yemliha Yanar ile Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Emingil ve Salim Başaran da eşlik etti.
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