Rektör Kuş’tan, TEKNOFEST finalisti öğrencilere tebrik

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde kendi kategorilerinde finale kalma başarısı gösteren Balıkesir Üniversitesi takımlarını ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Teknofest 2021’de Balıkesir Üniversitesini, TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challence Elektrikli Araç Yarışlarında elektromobil kategorisinde temsil eden BALSEC ve IEEE Auto Pes takımları ile tarım teknolojileri kategorisinde temsil eden AWAXEN takımı üyeleri ile rektörlük makamında bir araya geldi. Mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan 3 takımı da gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ulusal ve uluslararası platformda Balıkesir Üniversitesini temsil eden tüm öğrencilerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte takım çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren BALSEC, IEEE Auto Pes ve AWAXEN takımı üyesi öğrenciler de kendilerine verdiği destekler ve ilgileri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.