Rektör Kuş, yeni dönemin ilk gününde öğrencilerle buluştu

Balıkesir Üniversitesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, 26 Eylül Pazartesi günü başladı. Üniversite bünyesinde; 14 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 12 Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 8 bini yeni öğrenci olmak üzere yaklaşık 31 bin öğrenci ders başı yaptı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da okulun ilk günü, Çağış Kampüsünde öğrencilerle buluştu.

Merkez Yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin tüm taleplerini dikkatle değerlendirdiklerini dile getirdi. Balıkesir Üniversiteli öğrenciler de kendilerine gösterdiği ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.