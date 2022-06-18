Rektör İlter Kuş, Ailelerin sınav heyecanına ortak oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların aileleri sınava giren öğrencilerini Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde heyecan içinde beklediler. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sınava giren öğrencilerin yakınlarını ziyaret ederek, moral verdi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde sınava giren adayları kampüs bahçesinde heyecan ile bekleyen adayların yakınlarını Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ziyaret etti. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2022) için Çağış Kampüsünde bulunan öğrenci velileri ve yakınlarını yalnız bırakmayarak sınav heyecanlarına ortak oldu. İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tarık Hekimoğlu ve Üniversite Genel Sekreteri Yemlihan Yanar ile birlikte aileler ile görüşen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sınav sonuçlarının, öğrenciler ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diledi.