Regaip Kandilinde Sındırgı’da vatandaşlara helva ikramı

Üç ayların müjdeleyici Regaip gecesi münasebetiyle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Şerif Paşa Camisinde ilçe müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Vatandaşların programa ilgisi yoğun oldu. İmam hatipler tarafından okunan Kur’an tilaveti ve ilahiler sonrasında Sındırgı ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından vaaz verildi.

Vaaz sonrası eller semaya açıldı, dualar edildi.

Cami çıkısında Sındırgı belediyesi tarafından helva ikramında bulunuldu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş vatandaşların kandilini kutlayarak helva ikram etti.

Başkan Yavaş “ İnsanların huzuruna, affına birlik ve beraberliğine sebep olan kandil geceleri. Bugünde Regaip Kandili. Üç ayların başlangıcı. Allah hepimize hayırlı eylesin mübarek eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eylesin. Bütün Dünya’nın kurtuluşuna sebep olması dileğiyle. Kandilimiz mübarek olsun” dedi.