Ramazan öncesi şehrin simgesi Milli kuvvetler caddesi’nde yoğunluk

Ramazan Ayı yaklaşırken alışveriş yapmak isteyenler şehrin simgesi Milli kuvvetler caddesine akın etti. Milli kuvvetler caddesinde yoğunluk oluştu.

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Milli kuvvetler caddesi ve Anafartalar caddesinin yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Bu yıl 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Şehrin önemli noktalarında bulunan Milli kuvvetler caddesi ve Anafartalar caddesinde oldukça yoğun günlerini yaşadı. Vatandaşların çarşıya araçlarıyla gelmesi ve yer bulamaması gözlerden kaçmazken cadde boyu vatandaşlarla doldu taştı. 11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin şehrin önemli noktalarına hazırlamış olduğu ilahi dinletisi ise vatandaşlar tarafınca yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar cep telefonlarıyla ise o anları ölümsüzleştirdi.