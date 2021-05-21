Ramazan Dikmen Öykü Yarışması Sonuçlandı

Dursunbey Belediyesi tarafından 1997 yılında hayatını kaybeden Yazar Ramazan Dikmen anısına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Dursunbey’in yetiştirdiği önemli şahsiyetler arasında yer alan yazar Ramazan Dikmen, vefatının 24. yılında Dursunbey Belediyesinin düzenlediği öykü yarışması ile anlamlı bir şekilde anıldı. Belediye Kültür etkinlikleri çerçevesinde 1 Şubat’ta başlayan yarışma başvuruları, 31 Mart tarihinde son bulmuştu.

Türkiye genelinden 740 öykünün gönderildiği yarışmada, lise kategorisinde 110, yetişkin kategorisinde ise 630 öykü değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri Cemal Şakar, Güray Süngü, Necip Tosun, Handan Acar Yıldız ve Prof.Dr.Ertan Örgen tarafından yapılan değerlendirme sonucu yetişkinler kategorisinde Fatma Ünsal, “Düşerken Tutunulan” isimli öyküsü ile birinciliği elde etti. Lise kategorisinde ise Eylül Balduz “Araba” isimli öykü ile yarışmanın birincisi oldu. Yetişkinler kategorisinde birinci 4.500 TL para ödülüne hak kazanırken, öğrenciler kategorisinde birinci Dizüstü Bilgisayar hediye edilecek. 3 adet mansiyon ödülünün de bulunduğu yarışmada toplamda yaklaşık 20.000 TL tutarında ödül verilmiş olacak.

Ayrıca Ramazan Dikmen Öykü Yarışması çerçevesinde verilen ilk kitap ödülüne Sema Bayar’ın “Kuklalar İçin İplerden Sonra Yaşam” adlı kitabı uygun görüldü. Pandemi sebebi ile ödül töreni programının önümüzdeki haftalarda belirleneceği yarışma her yıl geleneksel olarak devam edecek.