Ramazan bereketi Balıkesir’de yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Ramazan Ayı boyunca 20 ilçede vatandaşların yanında oluyor. Ekibiyle beraber Altıeylül ilçesini ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan aylarını kutladı. İlçede 10 bin kişilik iftar yermeği dağıtımı yapılarak Ramazan’ın bereketi paylaşıldı.

Şehrin dört bir yanında çalınmadık kapı bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte her gününü farklı bir ilçede geçiren Başkan Yücel Yılmaz, ziyaret ettiği ilçelerin; merkezinden, kırsal mahalleleri ve köylerine kadar her yerde vatandaşlarla bir araya geliyor, ev ziyaretleri gerçekleştirerek orucunu vatandaşlarla birlikte açıyor.

10 bin kişilik sıcak yemek

Gidilen her ilçede önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtılıyor, engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe meydanlarına kurduğu sıcak yemek Tırında da yaklaşık 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde her gün bir ilçede düzenlenen programın son durağı Altıeylül İlçesi oldu. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın da katıldığı programında Sütlüce Mahallesi’nde kurulan yemek tırı ile vatandaşlarla sıcak yemek ikram edildi.

Depremzede aileye ziyarete

Yemek TIR’ını ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindekiler ardından Hatay’dan Balıkesir’e gelen depremzede Koç ailesiyle birlikte oruç açtı ve Atköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet gün boyu vatandaşları ziyaret edip, dinlerken Büyükşehir ekipleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.