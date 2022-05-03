Ramazan bayramında ceza değil, şeker verdiler

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramının huzur ve güven içinde geçmesi için yol devriyelerinde sürücülere emniyet kemeri, hız ve hatalı sollamalar konusunda gerekli uyarıları yaparak, bayramlarını şeker ikram ederek, kutladılar.

Sürücülere ve yolculuk edenlere şeker ve kolonya ikram eden jandarma ekipleri, amacın vatandaşların güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmalarını sağlamalarına yardımcı olarak değerlendirirlerken, sürücü ve yolcular da ekiplerinin bu davranışlarına teşekkür ederek karşılık verdiler. Diğer yandan Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Emniyet Amirliği Trafik Büro amirliği ekiplerinin yol kontrollerinde ziyaret ederek, sürücüleri ve vatandaşları uyardı. Kaymakam Çelik’e İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş ile Emniyet Amiri Osman Öztürk’te eşlik etti.