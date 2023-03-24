Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan’ın ilk cuma namazında Balıkesir’deki camiler, doldu taştı.

Balıkesir’de, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk cuma namazını kılmak için tarihi camilere akın etti. içeride yer bulamayanlar namazlarını avlu ve bahçede kıldı. Merkez Zağnos Paşa Cami camide kılınan namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okunan hutbenin ardından namaz kılındı. Kentin birçok camisi de Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namaz sonrasında cami önlerinde hayırlar yapıldı.