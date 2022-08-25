Radyasyona karşı geliştirilen zırh ödül getirdi

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri Teknofest-2022 Ödül Töreni için Samsun’a davet edildi. "Klinoptiloit Zeolitin Radyoaktif Işınım Soğurmasında Zırh Malzemesi Olarak Kullanımı" proje ödül getirdi.

12-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Teknofest-2022 Rize İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık ve İlk Yardım kategorisi için geliştirdikleri projeleri ile Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencilerimiz İrem Yalçın, Tuana Kaya, Ali Deniz Küçüközer, radyasyona karşı insanları korumaya yönelik çözüm getiren zırhlama malzemesi üretimi sağladılar.

Öğrenciler, Biyoloji Öğretmeni Dr. N. Sibel Özatlı danışmanlığında yürüttükleri ve uzun süreli bir emeğin ürünü olan "Klinoptiloit Zeolitin Radyoaktif Işınım Soğurmasında Zırh Malzemesi Olarak Kullanımı" projeleri ile ilk 10 proje arasına girerek 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek ödül törenine davet edildiler.