Protokol üyeleri Roman gençlerle salon futbolu oynadılar

15-21 Mayıs Gençlik haftası etkinlikleri nedeniyle Kaymakam Koray Çelik ve kurum amirleri Roman gençleri ile futbol maçı yaptı.

Manyas spor salonunda oynanan futbol maçında Kaymakam Çelik’in de kadrosunda bulunan Topçular takımı, Roman gençlerin yer aldığı Başakspor’a 15-9 yenildi. Roman gençlerin büyük çoğunluğu Manyas Belediyespor’da futbol oynayan gençlerden oluşurken, Kaymakam Koray Çelik, “Amacımız gençlerimizle birlikte olmaktı, onlara bu kış kendileri için düzenlediğimiz sucuk partisinde verdiğim bir söz vardı, bir maç düzenlemeye karar vermiştik. Maçı da Gençlik haftası etkinlikleri içine aldık, güzel oldu, ben kendilerine, Belediye Başkanımız Tancan Barçin’a ve katılım gösteren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Maç sonunda Kaymakam Çelik gençlere ve kurum amirlerine baklava ikram etti. Maç boyunca arkadaşlarına destek veren Roman gençlerin çaldığı davul, baklava tabaklarına sehpa görevi yaptı. Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, İlçe Spor müdürü Kudret Eğen ve gençler katıldı.