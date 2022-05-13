Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisinin 10-16 Mayıs Engelliler haftası farkındalık etkinlikleri hafta boyunca devam ediyor. Bu çerçevede A protokol forma giyip tekerlekli sandalyede Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı ile empati ve gösteri maçı yaptılar.

Basketbol maçına Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin; Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost olmak üzere Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye temsilcilerinin tekerlekli sandalyeye oturarak potalar arasında tekerli sandalye ile sayı kazanmaya çalıştılar.

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Zeki Uslu; engelli basketbol takımı ile protokol arasında yapılan müsabakanın sembolik olduğunu, tekerlekli sandalyeyi kullanmanın nasıl bir duygu olduğunun hissedildiğini söyledi.