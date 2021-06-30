Prof. Gökgözoğlu toprağa verildi

Geçirmiş oluğu hastalığın ardından önceki gün vefat eden Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Morel Gökgözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Gökgözoğlu için ilk olarak, uzun yıllardır görev yaptığı Turizm Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile üniversite üst yönetimi, akademik ve idarî personel ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Emel Morel Gökgözoğlu’nun üniversitede herkes tarafından sevilen bir isim olduğunu dile getirerek, “Değerli hocamızı, çalışma arkadaşımızı iyiliklerle, güzelliklerle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, üniversitemiz personeline ve öğrencilerine sabır diliyorum” dedi.

Gökgözoğlu için üniversitede düzenlenen tören, edilen duaların ardından helallik alınmasıyla sona erdi.

Dr. Öğr. Üyesi Emel Morel Gökgözoğlu’nun cenazesi, ailesi, yakınları ve üniversite yönetimi ile mesai arkadaşlarının iştirakiyle Köybaşıoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Çınarlıdere Mezarlığında defnedildi.