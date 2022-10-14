Prof. Dr. Satıl, "İstanbul’un fethinde Kaz Dağlarının Göknarı kullanıldı"

Altıeylül Kitap Fuarında Moderatörlüğünü Yusuf Akgül’ün yaptığı ve konuşmacı olarak Prof. Dr. İbrahim Aydın, Serap Aydınışık Özer ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın katıldığı Balıkesir’de Kültür, Tarih, Doğa konulu panelde konuşan Prof. Dr. Fatih Satıl, "Tarihe Tanıklık Eden Ağaçlar" başlıklı sunumunda Türkiye’de yaklaşık 10 bin ağacın en eski ağaç olarak tescillendiğini belirterek, Bunlardan Hatay-Samandağ’daki çınarın 2 bin yaşlarında olduğunu ve Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine giderken bu ağacın gölgesinde dinlendiğini" söyledi.

Balıkesir’de de bu özellikte 3 ağaçtan da söz eden Prof. Dr. Satıl sözlerinin devamında, Balıkesir’de de böyle eski tarihli ağaçlar bulunduğu ve bunlardan birisinin de Edincik’te bulunan 700 yaşındaki çınara Orhangazi’nin oğlu Süleyman paşanın Rumeli’ye geçerken atını bağladığını ve Sındırgı ilçesinde Emendere yolu Işıklar köyü civarında bulunan 700 yaşındaki Beş çeşmeler Çınarının da Kuva i Milliye yıllarında İbrahim Ethem Akıncı ve silah arkadaşlarının mücadelesinde tanıklık yaptığını tarihi kayıtlarda bulunduğunu belirtti" Prof. Dr. Fatih Satıl, Dünya sadece Kaz Dağında buluna Kaz Dağı Göknarı ise hem Truva savaşında Truva atının yapıldığı ağaç olduğunu hem de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinde gemileri Haliç’e indirmekte kullandığı kızakların yapıldığı ağaç olduğunu" belirtti. Prof. Dr. Fatih Satıl, "Ne mutlu Balıkesirlilere ki ağaçları dahi hem İstanbul’un fethinde hem de Kuvai Milliye mücadelesinde rol oynamışlar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.