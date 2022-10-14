Prof. Dr. İbrahim Aydın’dan, "Mavi Vatan Gerçeği ve Adalar Denizi" paneli

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde düzenlenen 2. Altıeylül Kitap Fuarı’nda düzenlenen panelde konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydın, ’Mavi Vatan Gerçeği ve Adalar Denizi’ konusunu anlatırken, "Kıta sahanlığı sınırlandırmalarında ’doğal uzantı’ ilkesi esastır ve Anadolu’nun doğal uzantısı üzerinde yer alan Yunanistan’a ait adaların kıta sahanlığı olmaması gerekir" dedi.

Altıeylül Kitap Fuarı’nda moderatörlüğünü Yusuf Akgül’ün yaptığı ve konuşmacı olarak Prof. Dr. İbrahim Aydın, Serap Aydınışık Özer ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın katıldığı Balıkesir’de Kültür, Tarih, Doğa konulu panelde konuşan Prof. Dr. Aydın, Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden kıta sahanlığı konusunda konuştu. Aydın, "Mavi Vatan’ın önemi neden çok önemli sorusuna şu cevabı vermek zorundayız. Yunanistan, Cenevre ve BM Deniz Hukuku sözleşmelerini esas alarak; adaların da kıta sahanlığı bulunduğunu iddia etmektedir. Buradan hareketle, Adalar Denizi’nde en doğudaki adaya göre kıta sahanlığı sınırının belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Böylece; Adalar Denizi’ni ’iç su’ ilan etmek ve ’ülke toprağı statüsü’ne sokmak istemektedir. Kıta sahanlığı sınırlandırmalarında ’doğal uzantı’ ilkesi esastır ve Anadolu’nun doğal uzantısı üzerinde yer alan Yunanistan’a ait adaların kıta sahanlığı olmaması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Aydın konuşmasının devamında Türkiye’nin yüzölçümünün 783 bin 562 kilometrekare ve Mavi Vatan’ın yüzölçümünün de 462 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Bu bölgede (Ege’de) adaların varlığı özel durum oluşturmakta, paylaşım adil olmalı ve iki ülke eşit bir şekilde yararlanmalıdır. Yunanistan 3 mil olan kıta sahanlığını, yasadışı olarak 1936 yılında 6 mile çıkardı. Şimdi de 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Bu durumda Adalar Denizi’nde Yunanistan payı yüzde 70 çıkacak, buna karşılık açık deniz oranı yüzde 19’a, Türkiye’nin payı ise yüzde 10’nun altına düşüyor. Türkiye Antalya Körfezine sıkışmış, kara devleti haline getirilmeye çalışılıyor. Ayrıca Doğu Akdeniz’de yeraltı kanyaklarından mahrum edilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Aydın konuşmasının bitimi sonrası son eseri ’Türkiye’ye Dair Klavyemden Dökülenler’ adli eserinin dinleyicilerine imzalayarak, hediye etti.

Panel sonrası AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz panele katılan Prof. Dr. İbrahim Aydın, Prof. Dr. Fatih Satıl, Serap Aydınışık Özer ve Yusuf Akgül’e plaket takdimi yaptı.