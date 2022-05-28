Prof. Aykut Özdarendeli, BAÜN’de TURKOVAC’ı anlattı

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Balıkesir Üniversitesinde, (BAÜN) “TURKOVAC Aşı Çalışmaları; Geçmiş-Bugün-Gelecek” başlıklı konferans verdi.

Yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren ekibin başında yer alan, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Balıkesir Üniversitesinde, (BAÜN) “TURKOVAC Aşı Çalışmaları; Geçmiş-Bugün-Gelecek” başlıklı konferans verdi.

BAÜN Veteriner Fakültesi Kariyer Günleri içinde düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özdarendeli, aşı geliştirme süreci hakkında bir sunum yaparken, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Polis Fethi Sekin Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı yaptı. Prof. Dr. Mehmet Narlı, düzenlenen program için Veteriner Fakültesini tebrik ederken, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye de gerçekleştirdiği çalışmalar ve programa katılımları için teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özdarendeli, salgınların çoğunun viral kaynaklı ve kesin tedavisi olmayan hastalıklardan kaynaklandığını ifade ederken, hastalığa karşı koruyucu önlemlerin başında ise aşının geldiğini belirtti. Aşı çalışmalarının stratejik bir alan olduğunu ve TURKOVAC’ın geliştirilmesi sürecinde güçlü bir devlet iradesinin ortaya konulduğunun altını çizen Prof. Dr. Özdarandeli, kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olarak tanımladığı çalışmalar sonucunda ayda 250-300 bin doz kapasite ile başlayan üretimde yaklaşık 3 milyon doz kapasiteye ulaşıldığını aktardı. Salgının güncel durumu hakkında da yorumda bulunan Prof. Dr. Özdarendeli, vakaların çok azaldığını, pandeminin sona geldiğini ancak koronavirüslerin bir epidemi olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konferans, dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ile Veteriner Fakütesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan tarafından Prof. Dr. Özdarandeli’ye çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi. Etkinliğe; protokol üyeleri, akademik ve idari personel, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.