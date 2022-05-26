Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları 10’suz Olmaz projesi dahilinde polis ekipleri öğrenciler ile buluşarak, eğitim verdiler.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli şube müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa projesi ile Kepsut Mahmudiye İlk ve Ortaokulu öğrencileri buluştular. 10’suz Olmaz Projesine ortağı olan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ziyaret edilerek öğrencilere genel güvenlik kuralları ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaret giden polis ekipleri ve belediye yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler ve 77 çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Günün sonunda öğrenciler ve polis ekipleri birlikte fotoğraf çektirerek, ölümsüzleştirdiler.