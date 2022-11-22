Polisten kadınlara şiddete karşı uyarı broşürü

25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü öncesi Manyas Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kadınlara şiddete karşı uyarıcı broşür dağıtımı yapılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında 25 Kasım’da kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalk oluşturmak amacıyla ilan edilen kadınlara şiddete karşı mücadele günü nedeniyle Manyas Atatürk Meydanında Emniyet Amirliği kadın polis memurları tarafından broşür dağıtımı yapılıyor. Amacın kadına şiddetin en aza indirgenmesinin amaçlandığı bu konu ile uyarıcı bilgilerin broşürler de yer aldığını belirtildi.