Polisten hırsızlara suçüstü baskın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kuruyemişçi dükkanına hırsızlık maksadıyla giren 2 kişiyi ve onlara gözcülük eden bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Bandırma 17 Eylül Mahallesi’nde bir zincir markete ait şubenin camını kırarak girmeye çalışan Y.D. (27) ve Y.M. (17), alarmın çalması üzerine koşarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahısların kimlik bilgilerini hemen tespit eden Bandırma Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı şahısları Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir kuruyemişçi dükkanından koliler halindeki sigaraları çalarken suçüstü yakaladı. Polis aynı zamanda bu şahıslara gözcülük yapan M.C.D. (19) isimli şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 2021 yılı içerisinde çok sayıda benzer hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.