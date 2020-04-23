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Polisler 23 Nisan coşkusunu sokak sokak yaşattı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİĞİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BU YIL KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVLERDE KUTLANDI. ONLARCA POLİS KONVOY EŞLİĞİNDE EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN'I YAŞATMAK İÇİN BAYRAK DAĞITTI.

Polisler 23 Nisan coşkusunu sokak sokak yaşattı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİĞİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BU YIL KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVLERDE KUTLANDI. ONLARCA POLİS KONVOY EŞLİĞİNDE EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN'I YAŞATMAK İÇİN BAYRAK DAĞITTI.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:19
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Polisler 23 Nisan coşkusunu sokak sokak yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda onlarca polis konvoy eşliğinde evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan’ı yaşatmak için bayrak dağıttı.

Balıkesir’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis ve jandarma ekiplerinin siren eşliğinde gerçekleştirdiği konvoyla coşku dolu anlar yaşadı. 22 motorize ekip, 4 jandarma, çok sayıda resmi ve sivil ekip aracı, Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesindeki bir çok mahalle ve sokağı dolaşarak binlerce bayrağı çocuklara dağıttı. Polis araçlarından 23 Nisan şarkılarının da çalındığı kutlamalarda, gencinden yaşlısına herkes balkondan bayrak sallayarak 23 nisan sevincini yaşadı.

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