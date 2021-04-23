Polis ve jandarmadan 23 Nisan korteji

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda polis ve jandarma oluşturduğu kortej ile vatandaşların bayramını kutladı. Sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar korteji balkonlarından alkışlar ile izlediler.

İstasyon caddesinde polis ve jandarma kuvvetlerine bağlı ekip otoları ve yunus timleri bir araya geldi. Daha sonra kortej Menderes Bulvarı üzerinden İnönü Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinden Çayiçi caddesi boyunca ilerledi. Korteji Edremitliler sevgi gösterileri ile balkonlarından selamladı. Kolluk güçlerinin oluşturduğu yaklaşık 30 araçlık kortej daha sonra Akçay, Zeytinli ve Altınloluk Mahallelerini dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.