Polis memuru görev başında kalbine yenik düştü

Balıkesir’de bir polis memuru görevi sırasında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli Hüseyin Sarı (47), dün görev esnasında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti. Rahatsızlığı sonrası acil müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen polis kurtarılamadı. Hüseyin Sarı’nın cenazesi bugün saat 10.00’da Susurluk Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde yapılan tören sonrası memleketi Ovabayındır Mahallesi’nde toprağa verildi. Balıkesir Altıeylül Ovabayındır Mahallesi doğumlu olan Hüseyin Sarı, evli ve 2 çocuk babasıydı.