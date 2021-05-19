Play Off’da Balıkesir Büyükşehir’in rakibi Konyaspor

Türkiye Basketbol Ligi’nde Play-Off serisinin 2. maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol takımı ile karşılaşacak.

Konya’da oynanan ilk mücadelede 75-72 Konyaspor üstünlüğü ile sonuçlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye, Cuma günü oynanacak maça 1-0 avantajı ile çıkan Konyaspor takımını iç sahada mağlup edip, seriyi 3. maça götürmek istiyor. Diğer senaryo da Konyaspor kazanırsa Balıkesir Büyükşehir play-off’lara veda edecek.

Konyaspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Koray Uzunhasan, “Konya zâten zor bir deplasman ve takım olarak da güçlüler. Çekişmenin en üst seviyede olduğu bir maç izledik. Son top sayı olsa, maç uzatmalara gitse, belki başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama olmadı. Bazen top sizi sevmiyor maalesef. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Kendi evimizde oynayacağımız dolu dolu bir 40 dakika var. Seriyi 3. maça götüreceğiz kısmetse. Takım olarak buna kenetlenmiş durumdayız.” şeklinde yorumladı.

21.05.2021 Cuma günü saat 15:00’da Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka TBF Tv’nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak.