Pelitköy’e yeni pazar yeri kuruldu

Burhaniye Belediyesi, Pelitköy’e yeni pazar yeri hazırladı. Burhaniye Belediyesi Pelitköy’de yaşayan vatandaşları daha rahat ve geniş bir alanda pazar alışverişlerini yapması için yeni pazaryerini hizmete açtı.

Pelitköy sahil yolu Mehmet Karaoğlan Caddesi Çukurbağlar mevkiinde alışverişe açılan pazaryeri her hafta Çarşamba günleri alışveriş için açık olacak. Yaklaşık 5 bin m2 alan üzerinde 120 pazar tezgahının yer alacağı pazaryerinde sebze meyve haricinde tuhafiye ve doğal köy ürünlerinin de satışı yapılacak. Etrafı çevrili olarak oluşturulan Pazar alanının çevresi de vatandaşların mağdur olmaması için yapılan düzenlemeyle otopark olarak kullanılacak