Pazar yerine denetim
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE KAYMAKAM GÜNHAN YAZAR VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANI TOLGA TOSUN ÇARŞAMBA PAZARI'NDA ŞOK KORONAVİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Belediye Başkanı Tolga Tosun Çarşamba Pazarı’nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Bandırma’da Kapalı Pazar ve Yaşam Alanı’nda Çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyup uymadıkları denetlendi. Kaymakam Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran’ın katıldığı şok denetimlerde pazar yerinde bulunan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları gözlemlendi. Kurallara riayet etmeyen vatandaşların uyarıldığı, kurallara uyanların ise tebrik edildiği denetimlerde pazar yeri girişinde ateş ölçer cihazı ve dezenfektan sıvısı bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.
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