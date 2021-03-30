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Pandemi damızlık koç satışını da vurdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce her yıl Nisan ayında yapılan Damızlık Koç Satış Organizasyonu koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yapılmayacak

BALIKESİR 30.03.2021, 19:17
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Pandemi damızlık koç satışını da vurdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce her yıl Nisan ayında yapılan Damızlık Koç Satış Organizasyonu koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yapılmayacak

Bandırma’da bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu’nun Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacağı açıklandı. Enstitü Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kurumumuzca geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacaktır. Damızlık koç satışları Kamu kurumları (belediyeler,Tarım Orman Müdürlükleri vb.) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (Koyun-Keçi Birlikleri) tarafımıza yapacağı başvurular değerlendirilerek yapılacaktır. Üreticilere bireysel satış yapılmayacak olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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