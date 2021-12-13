Öztaylan toprağa verildi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Ak Parti Balıkesir eski Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ ın başdanışmanı Cemal Öztaylan’ın annesi Hadiye Öztaylan Hayatını kaybetti. Merhume Öztaylan, Tekke cami kabristanlupında toprağa verildi.

Merhum Ali Öztaylan’ın eşi, Balıkesir eski DYP ve Parti Milletvekili ve eski Bandırma Belediye Başkanı,Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Baş Danışmanı Cemal Öztaylan’ın annesi Hadiye Öztaylan vefat etti. Merhume Hadiye Öztaylan Öğle namazına müteakiben Tekke Hacı Ali Rıza El - Bezzaz camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ’un yanısıra siyasi partilerin İlçe Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.