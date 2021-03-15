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(Özel) Kuyumculara düzenleme geliyor

Balıkesir Kuyumcular Derneği Başkanı Recai Gürcan 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında çıkarılan kanun kapsamında kuyum ticareti hakkında yönetmelik için taslak çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Türkiye genelindeki kuyumcu oda ve dernekleriyle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Recai Gürcan, kuyumculuk mesleğinin düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

BALIKESİR 15.03.2021, 14:37
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(Özel) Kuyumculara düzenleme geliyor

Balıkesir Kuyumcular Derneği Başkanı Recai Gürcan 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında çıkarılan kanun kapsamında kuyum ticareti hakkında yönetmelik için taslak çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Türkiye genelindeki kuyumcu oda ve dernekleriyle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Recai Gürcan, kuyumculuk mesleğinin düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin kuyumcu esnafını ilgilendiren yönetmeliğin oluşturulması için çaba gösterdiklerini söyleyen Balıkesir Kuyumcular Derneği Başkanı Recai Gürcan, Türkiye’deki bütün kuyumcuları bir çatı altında toplamanın bugüne kadar mümkün olmadığını ifade etti. Gürcan, oluşturmaya çalıştıkları taslakla birlikte ülke genelindeki kuyumcuların haklarını koruma adına ve kuyumcuların bundan sonra sağlam zeminlerde iş yapmalarına imkan sağlayan tasarının önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı’na sunulacağını dile getirdi.

“Kuyumculuk mesleği sağlam temellere oturacak”

Balıkesir Kuyumcular Derneği Başkanı Recai Gürcan tüm Türkiye’deki kuyumcu esnafını ilgilendiren yönetmelik taslağı hazırlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle bizim Türkiye kuyumcular olarak gündemimizde son günlerde 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında çıkartılan kanuna dayanarak kuyum ticareti hakkında yönetmelik taslağı gündemimiz. Bu taslakla ilgili Türkiye’de tüm kuyumcu oda ve dernekleri olarak bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Bu bizim mesleğimizin geleceği açısından bizim mesleğimizin sağlam temellere oturtulması açısından bizim için çok önem arz ediyor” diye konuştu.

“14 maddelik taslak üzerinde çalışmalarımızı yaptık”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 81 ildeki kuyumcular odası ve derneklerine gönderilen 14 maddelik yönetmelik taslağıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler veren Recai Gürcan, “Son derneğimize ve odalarımıza gelen bakanlıkça gönderilen bu taslakta 14 madde yer alıyor. Bu maddelerle ilgili tüm görüşlerimizi, biz odalar ve dernekler olarak bakanlığa bildirdik. Burada kabul edilen maddeler tek tek tespit edildi, kabul edilmeyen veya değiştirilmesi bizim aldığımız kararlar neticesinde değiştirilmesini arzu ettiğimiz bir takım kararlara da yönetmelikte değişiklik olması yönünde de bakanlığa yazılı olarak bu konuları görüş olarak bildirdik. Nasip olursa bu hafta içinde de tüm Türkiye kuyumcu oda ve dernek başkanları olarak İstanbul veya Ankara’da yapacağımız toplantı neticesinde bu değişikliklere istediğimiz değişikliklere son noktayı koyup dosyamızı bakanlığa sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Kuyumcuların haklarını koruyacak”

Türkiye genelindeki 40 bin kuyumcu esnafını ilgilendiren yönetmelik konusunda bilgiler veren Balıkesir Kuyumcular Derneği Başkanı Recai Gürcan şunları kaydetti: “Haliyle biz kuyumcular olarak yıllardır Türkiye kuyumcularının aşağı yukarı 40 bin civarında esnaf arkadaşımızın bir birlik temeli üzerinde oturmasını ve bu birliğin birtakım kendi alacağı kararlarla kuyumculuğun daha güvenilir daha eski günlerine dönecek güvenlikte temellere oturması için bir takım girişimlerimiz bugüne kadar yıllarca oldu fakat ne hikmetse bir türlü tüm kuyumcular olarak bir birlik kurma imkânımız olmadı. Fakat son bir aydır önümüze gelen bu taslak üzerindeki görüşlerimiz birlik kurulmasa da hiç olmazsa kuyumcuların haklarını korumak ve kuyumcuların bundan sonra biraz daha sağlam zeminlerde işlerini yürütebilme imkânı sağlayacak girişimlerimiz tüm arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İnşallah bu ay içinde bunu bakanlık nezdinde ticaret bakanlığı nezdinde gereken yerlerle görüşmeler sonlandırılarak bu taslağın kuyumcu arkadaşların menfaatleri de düşünülerek düzenleneceği gerçekleşeceği inancındayım.”
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