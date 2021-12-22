Özel çocuklar şehitlerin huzurunda dua etti

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale yolculuğunda 7 bölgeden 21 çocuk şehitlikte dua etti.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun tertip ettiği Çanakkale yolculuğunda, özel çocuklar ecdatlarının huzurunda dua etti. Bandırma Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi adına 5 çocuk ve ailesi şehitlik ziyaretine katıldı. Çanakkale şehitliği programının özel çocuklara çok faydalı olduğunu belirten Hüseyin Uçar, "Bu programı gerçekleştiren federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale şehitliği ziyaretinde çocuklar bol bol dua edip şehitliği gezdi.