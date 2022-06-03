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Otomobil yangında hurdaya döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

BALIKESİR 03.06.2022, 12:38
Otomobil yangında hurdaya döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, 59 KA 399 plakalı otomobilden seyir halinde iki dumanlar çıkmaya başladı. Araçta bulunan sürücü N.Y. ve yanındaki G.Y. araca ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede otomobili söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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