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Otizim farkındalığı için maç yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek otizmli çocuklarla bir araya geldi ve maç yaptılar.

BALIKESİR 01.04.2022, 15:56
Otizim farkındalığı için maç yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek otizmli çocuklarla bir araya geldi ve maç yaptılar.

Programda otizmli bireylerin ailelerinin de katılımıyla 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlik çerçevesinde etkinlikte, Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunda öğrenim gören 3 otizmli öğrenci, yere kalp şeklinde yap boz yaptı.

Otizmli çocuklar, daha sonra Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun halı sahasında futbol maçı yaptı.

Maçın başlama vuruşunu yapan Kaymakam Ahmet Odabaş ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, çocuklarla birlikte bir süre futbol oynadı. Maçın hakemliğini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek üstlendi.

Özel çocuklar ve öğrencilere program sonunda madalyaları kaymakam, milli eğitim müdürü ve etkinliğe katılanlar tarafından verildi.

Kaymakam Ahmet Odabaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Odabaş, "Çocuklarla beraber olduk. Küçük bir müsabaka düzenlediler. Onları böyle mutlu görmek, aileleriyle beraber görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Otizm ne yazık ki eğer zamanında teşhis konmazsa, zamanında farkındalık yaratılmazsa ilerleyen yaşlarda hem aileler için hem de çocukları için ne yazık ki çok çekilmez bir hastalık haline gelebilir." dedi.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Odabaş. "Bugün burada 3 tane otizmli çocuğumuz vardı. Çok şükür ki üçü de erken yaşlarda teşhisleri konmuş. Aileleri çok ilgililer. Bizler de onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Her zaman onların yanındayız devlet olarak, burada ilçe kaymakamlığımız olarak. Bunu bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımız ve ailelere teşekkür ediyorum bugün tekrar kutlu olmasını farkındalığın artmasını Ümit ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik koordinatörü Çilem Adıgüzel ise, 2 Nisan Birleşmiş Milletler Otizm Farkındalık oluşturmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının otizmle ilgili araştırmalar ile imkanları iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalığın yaratılması olduğunu anlatan Adıgüzel: "İçine kapanık olan çocuklarımızın küçükken iyi teşhis edilerek erken teşhisle, erken tanı ve tedavi ile bu durumun tedavi edilebileceğini bir farkındalık oluşturmak için yine burada hep birlikte bir toplulukla oluştuk. Gelen herkese bu etkinliğe katıldığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Ege Demirkol da şunları söyledi: "Futbol etkinliği yaptık. Çok eğlendik çok güzel oldu. Otizmde de farkındalık oluşturmak istedik. Güzel bir farkındalık oldu bence. Çok eğlenceliydi. onlarla birlikte olmak bizi çok mutlu etti."

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