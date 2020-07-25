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Ormana sıçrayan yangın korkuttu
ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KORKUTTU
BALIKESİR 25.07.2020, 17:02
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Dura Mahallesi Düztarla mevkiinde atık maddelerin yanması neticesinde orman yangını çıktı. Yangında üç dekar ormanlık alan yandı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ile Manyas, Bandırma, Gönen ve Susurluk orman arozözleri müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
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