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Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"
Bandırmaspor yenilgisi sonrası konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor. Hakem ikinci sarı karttan oyuncuyu atsa, 1-0 galipsiniz belki rakip eksik kalacak" dedi.
BALIKESİR 13.02.2021, 17:27
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Bandırmaspor yenilgisi sonrası konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor. Hakem ikinci sarı karttan oyuncuyu atsa, 1-0 galipsiniz belki rakip eksik kalacak" dedi.TFF 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, son dakikalarda yediği golle deplasmanda Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi oynadık, bütün oyuncularımızı tebrik ederiz. Öne geçtiğimiz bir maçı 2-1 mağlubiyetle kapattık. Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor. Hakem ikinci sarı karttan oyuncuyu atsa, 1-0 galipsiniz belki rakip eksik kalacak. Bunun bahanesi olmaz ama bazen tabii hakemleri de çok fazla eleştirmek istemiyoruz. Toparlanacağız, önümüzdeki haftalara bakacağız. İnşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.