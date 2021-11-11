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Organları ters tarafta yaşıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Ali Çaylı, kalbinin solda değil sağda ve bütün organlarının ters tarafta olduğunu öğrenince şoke oldu.

BALIKESİR 11.11.2021, 11:05
Organları ters tarafta yaşıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Ali Çaylı, kalbinin solda değil sağda ve bütün organlarının ters tarafta olduğunu öğrenince şoke oldu.

Kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvuran Ali Çaylı’yı muayene eden Kardiyolog Dr. Selim Panç, Çaylı’nın kalbinin sağda ve bütün organlarının ters tarafa olduğunu tespit etti. Meslek hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Panç, "Bugün ilginç bir vaka ile karşı karşıyayız. Ali bey 60 yaşında kalp damarlarında daralma şikayeti ile bize geldi. Bir problem vardı. Biz hastaya stend takarak sağlığına kavuşturduk. Hastanın şu anda durumu gayet iyi. İlginç olan bir şey var. Ali Beyin kalp ve diğer organları ters tarafta. Solda olması gereken kalp sağda, sağda olması gereken karaciğer solda, solda olması gereken mide sağda, yani ters tarafta. Bu çok sık görülen bir olay değildir. Meslek hayatım boyunca ilk defa böyle bir hasta görüyorum. Daha önce kalbi sağda olan hasta görmüştüm, ama bunun bütün organları ters tarafta. Bu vakalar yaklaşık toplumda 130 binde bir kişide görülür. Bazen hasta farkında olmayabilir. Tesadüfen karşılaşabilirsiniz. Kalbinin sağ tarafta olması ve organlarının ters tarafta olması hastayı etkilemez. Bu onun normal hayatında bir değişiklik yapmasını gerektirmez. Diğer insanlar için risk faktörü ne ise, onun için de aynıdır. Kalp ve diğer organları fonksiyonlarını yerine getirdiği için günlük hayatında sıkıntı yaşamaz. Riski normal insanlardan farklı değildir. Normal insanlarda nasıl sigara ve kolesterol risk faktörü ise, organları ters tarafta olanlar için de risk faktörü aynıdır" diye konuştu.

Doktor muayenesinde organlarının ters tarafta olduğunu öğrenince hem şaşırdığını, hem mutlu olduğunu belirten Ali Çaylı, "Biraz rahatsızlandım. Doktorum Selim Beye geldim. Fakat doktorum, kalbimin sağda, bütün organlarımın ters tarafta olduğunu söyleyince şoke oldum. Ama biraz da sevindim. Çünkü dünyada nadir insanlardan biri olduğumdan dolayı hem şaşkınım, hem de mutluyum. Bütün insanlar gibiyim, hiçbir sıkıntım yok. Organlarımın ters tarafta olmasının bana bir zararı yok. Şu anda hayatı yaşamaktan memnunum" dedi.

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