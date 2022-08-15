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Ören’in yolları ışıklı sistemde etap etap yenileniyor

Burhaniye’nin turizm açısından en önemli plaj ve doğa güzelliklerine sahip yerlerinden biri Ören’in yolları etap etap yenilenerek modernleşiyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ayrıca önem verdiği Ören çarşının akabinde, Ören yürüyüş yoluna bağlı yaya yolları ve plaja bakan seyir alanlarının da yolları ışıklı sisteme sahip taşlarla döşenerek yenilenmeye başlandı.

BALIKESİR 15.08.2022, 13:43
Ören’in yolları ışıklı sistemde etap etap yenileniyor

Burhaniye’nin turizm açısından en önemli plaj ve doğa güzelliklerine sahip yerlerinden biri Ören’in yolları etap etap yenilenerek modernleşiyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ayrıca önem verdiği Ören çarşının akabinde, Ören yürüyüş yoluna bağlı yaya yolları ve plaja bakan seyir alanlarının da yolları ışıklı sisteme sahip taşlarla döşenerek yenilenmeye başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Deveciler, Ören’i değiştirmek adına projelendirmeler yaptıklarını ve her fırsatta bu projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Burhaniye’nin turizm adına son yıllarda büyük ivme kazandığının da altını çizen Deveciler, “Doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Ören’imizin yapısını bozmadan modernize ederek Körfezin göz bebeği haline getireceğiz” dedi.

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