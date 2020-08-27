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Ören kazı alanı yenilendi
BALIKESİR’İN BURHANİYE BELEDİYESİ ÖREN MEYDANDA YAPILAN KAZI ALANININ ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN ÇALIŞMALARDA AYRICA ZİYARETÇİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALANIN ETRAFINA ÇİT ÇEKİLDİ.
BALIKESİR 27.08.2020, 11:58
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Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Ören meydanda yapılan kazı alanının çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda ayrıca ziyaretçilerin güvenliği için alanın etrafına çit çekildi.
13. 14. yy da antik liman olarak kullanılan ve kazı çalışmalarına Burhaniye Belediyesinin de desteğiyle 2012 yılında başlanan ve Ören meydanı arkeolojik kazı alanı yeni düzenlemesiyle seyire açıldı.
İlk olarak etrafının peyzaj düzenlemesiyle yeşillendirildiği kazı alanı daha sonra ziyaretçilerin güvenliği için 1 metre yüksekliğinde estetik çitle çevrildi. Işıklandırma çalışmalarının da yenilendiği kazı alanına ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi levhaları da yerleştirildi.
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