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On Yedi Eylül Üniversitesi’nden salgın sürecinde öğrencilere jest

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BULUNAN BANDIRMA ON YEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINI BANDIRMA'DA İKAMET EDEN TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA AÇTI.

On Yedi Eylül Üniversitesi’nden salgın sürecinde öğrencilere jest

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BULUNAN BANDIRMA ON YEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINI BANDIRMA'DA İKAMET EDEN TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA AÇTI.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:09
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On Yedi Eylül Üniversitesi’nden salgın sürecinde öğrencilere jest

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Bilgisayar Laboratuvarlarını Bandırma’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açtı.

Dünyada ve ülkemizde de etkili olan Covid 19 salgını sürecinde üniversitelerde örgün eğitime ara verilirken, eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde de final ve bütünleme sınavlarının uzaktan yapılması kararı alındığı açıklandı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, final ve bütünlemeye hazırlanma süreçlerinde destek olmak amacıyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yerleşkedeki tüm kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları Bandırma’daki yükseköğretim gören tüm öğrencilerin kullanımına açılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Öğrencilerin Üniversitemizin kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından güvenli ve sağlıklı bir şekilde istifade edebilmeleri için tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler kapsamında, Üniversitemize gelen öğrencilerin maske takma zorunlulukları bulunmaktadır. Yerleşke girişlerinde güvenlik personelimiz tarafından tüm öğrencilerin vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacaktır. Dezenfekte işlemleri periyodik olarak gerçekleştirilen kütüphanemiz ve laboratuvarlarımızın girişlerinde el dezenfektan üniteleri bulunmaktadır. Hijyen açısından öğrencilerin dezenfektan kullanımı düzenli olarak kontrol edilecektir. Sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen oturma alanlarında çalışmalarını gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışma süreleri boyunca diğer öğrencilerle aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları, ilgili personellerimiz tarafından sağlanacaktır. Üniversitemizde öğrenim gören; ancak şu anda salgın sebebiyle kendi memleketlerinde bulunan kıymetli öğrencilerimiz de kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanmak üzere bulundukları şehirlerdeki üniversitelere müracaat edebilecektir" denildi.

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