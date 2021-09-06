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Okul servislerine sıkı denetim

Balıkesir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

BALIKESİR 06.09.2021, 14:37
Okul servislerine sıkı denetim

Balıkesir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Balıkesir’de okulların açılmasıyla birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler esnasında kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. General Kadriye Gürel Ortaokulu önünde uygulama yapan polis ekipleri servis sürücülerinin ehliyet ve araç evraklarını kontrol ettiler. Daha sonrasında araçta buluna öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti. Polis ekipleri denetim sırasında emniyet kemeri takmayan bir servis sürücüsüne para cezası kesti.

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