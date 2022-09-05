Okçular hedefe kilitlendi

Balıkesir’in düşman işgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı kutlama etkinlikleri dahilinde düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Kuva-yı Milliye Kupası”nda okçular hedefi 12’den vurdu.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Kuva-yı Milliye Kupası”na yaklaşık 11 ilden ve yurtdışından 250 sporcu katıldı. Bigadiç ilçesi millet bahçesinde gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra alanda at biniş eğitimleri, okçuluk eğitimleri, uçurtma şenliği yapılarak ziyaretçilere gün boyu ikramlar yapıldı. Ayrıca kadınlardan oluşan Mehteran Takımı gün boyu gösteri sergiledi.

Türk dünyasında okçuluğun çok önemli bir yeri ve değeri olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Geleneksel Sporlarda Balıkesir’in iyi seviyelerde olduğunu belirtti. İl Müdürü Arıcıoğlu, Kültürel miras olarak gördükleri bu sporu yaşatmak, geliştirmek, çocuklarımızla gençlerimizle gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Balıkesir’in düşman işgalinden Kurtuluş’unun 100. Yıldönümünde sporcularımızı burada misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.