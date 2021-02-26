Öğretmenlere Afet farkındalık eğitimi

Afet Farkındalık Eğitimi almış öğretmenlere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından “Afet Farkındalık Eğitmeni Güncelleme Eğitimi” verildi.

Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonunda İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, idareci ve öğretmenlerin katılımları ile gerçekleştirilen programda afet farkındalık eğitimi almış öğretmenlere güncelleme eğitimi verildi.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak ve afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda afet farkındalık eğitimi almış öğretmenler tarafından ilimizdeki tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere uzaktan eğitim yoluyla Afet Farkındalık Eğitimi verilecek.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin: “Olası afetlere karşı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili eğitimlere başladık. Farkındalık eğitimlerimiz toplumun tüm bireylerini kapsamakta. Siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde de ilimizde bulanan tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize ulaşmış olacağız. 81 ilde yürütülen çalışmalarla Türkiye genelinde hedefimiz 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşmak” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizdeki tüm öğretmenlerimizle bu mücadelede size her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum diyerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Okullarımızın afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması amacıyla okullarımızda yürütmüş olduğumuz “Afete Hazır Okul” projesine bu yıl “Afet Farkındalık Eğitimleri” ile devam ediyoruz. Amacımız tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizde afet bilinci oluşturabilmek. Bu tarz eğitimlerin sonunda çok iyi bir yere erişeceğimize, toplumumuzda bir farkındalık oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamda gayretli bir çalışma yürüten AFAD İl Müdürlüğümüze ve bugün Edremit’ten Dursunbey’e, Erdek’ten Savaştepe’ye kadar 20 farklı ilçemizden buraya teşrif ederek bu süreçte “ben de varım!” diyen siz değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.