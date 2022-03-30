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Öğretmen Yazardan tarihi fantastik kitap

Balıkesir’de öğretmenlik yapan Tuncay Okay’ın seri halinde yazdıği ’Boyut Hırsızı’ serisinin 2. kitabı olan "Boyut Hırsızı-2 Şehzade" kitapevlerindeki yerini aldı.

BALIKESİR 30.03.2022, 12:25
Öğretmen Yazardan tarihi fantastik kitap

Balıkesir’de öğretmenlik yapan Tuncay Okay’ın seri halinde yazdıği ’Boyut Hırsızı’ serisinin 2. kitabı olan "Boyut Hırsızı-2 Şehzade" kitapevlerindeki yerini aldı.

Tuncay Okay kitabında Türk tarihi ile milli ve manevi değerleri fantastik bir şekilde anlatıyor. Okay, yazdığı fantastik bilim kurgu kitabı hakkında şu bilgileri verdi. Okay, “Son yıllarda özellikle gençlerimize yönelik ülkemizde yayınlanan kitaplarda fantastik bilim-kurgu ve uygunsuz içeriğin yer aldığı içeriğe şahit olmaktayız. Kitapçılarda sıklıkla görülen ve yüz binlerce satış rakamına ulaşan bu kitapların geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımıza ve gençlerimize bu ülkenin milli ve manevi değerlerini değil ithal edilen bir kültürün dayatmasını vermeye çalıştığını görmekteyiz. Özellikle bazı yayınevlerinin çok uygun fiyatlara marketlerde dahi sunduğu kitaplar gençlerimizin sadece kişisel gelişimini değil uygunsuz içerikten dolayı kültürel gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Milli ve manevi değerlerin yok sayıldığı bu kitaplar gün geçtikçe de artmaktadır. Bu kültürel yıkım geleceğimizi de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Okay: “Türk tarihini anlatan fantastik bir kitap ”

Okay sözlerinin devamında "Türk tarihini, milli ve manevi değerlerimizi fantastik bir şekilde nasıl verebileceğim" diyerek bu kitabı hazırladığını belirterek, “İşte Boyut Hırsızı serisinin ilk kitabı olan Boyut Hırsızı 719-1071 isimli bu kitap bu gereklilikten dolayı yazılmıştı. ’En azından ben ne yapabilirim’ sorusundan yola çıkıldı. Türk tarihinin, milli ve manevi değerlerimizin fantastik bir şekilde verilmeye çalışıldığı kitap önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden alınan geri dönütlerle oluşturuldu.

"Almanya ve Azerbaycan’da da satışa girdi"

Yazar Okay sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, ""Boyut Hırsızı1 719-1071" kitabı; bu milletin çocuklarının gerçek değerini bulması ve yabancı bilimkurgu kitaplarının açtığı tahribatı biraz olsun önlemek amacıyla kaleme alındı. Balıkesir’de de birçok kitapevinde de satışa sunulan kitabım beklenen ilgiyi görüyor. Ne mutlu ki; "Boyut Hırsızı-1 719-1071" kitabının geri dönütlerine baktığımızda "Maksat hasıl olmuş" diyebildik. Yorumlar o kadar olumluydu ki bu kitabın devamı konusunda bizleri cesaretlendirdi. Kitabımız Almanya’daki bazı yayınevlerinde ve Azerbaycan’da da satışa girdi. Seri üç kitap halinde tasarlandı. "Boyut Hırsızı-3 Cengaver" ise inşallah yaz aylarında raflardaki yerini alacağını belirtti. Bu kitabın hazırlanmasında destek olan Dr. Ahmet Emin’e, Tayfun Durdu Kurtulmuş’a, Nuriye Bozdemir’e, Yaşar Cantürk’e, Beğenilerini ileten İl Milli Eğitim eski Müdürümüz Yakup Yıldız’a, Gonca Çilli’ye, Boyut Hırsızı-1’e farklı kapak tasarımları hazırlayan ve sesli kitap haline getiren değerli öğretmen arkadaşlarıma ve kitaba ilgi gösteren tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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