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Öğretim görevlisi Dr. Emel Morel Gökgözoğlu vefat etti

Balıkesir Üniversitesi akademisyenlerinden Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Morel Gökgözoğlu hayatını kaybetti.

BALIKESİR 29.06.2021, 14:59
Öğretim görevlisi Dr. Emel Morel Gökgözoğlu vefat etti

Balıkesir Üniversitesi akademisyenlerinden Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Morel Gökgözoğlu hayatını kaybetti.

Üniversite camiasının sevilen eğitimcisi ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan Gökgözoğlu’nun genç yaşta vefatı arkadaşlarını, dostlarını ve yakınlarını derin bir üzüntü verdi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı paylaşımla bu vefat dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Rektör Kuş, ”Kıymetli çalışma arkadaşım ve hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.
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