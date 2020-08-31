Öğrencilerin projesi Kaymakamı hayran bıraktı
EDREMİT KAYMAKAMI TURGAY ÜNSAL, BU YIL TÜBİTAK TARAFINDAN İLKİ DÜZENLENEN TÜRKİYE LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) PROJESİ YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALLERİNDE İLÇEMİZDEN BİR İLKE İMZA ATAN GÖKTÜRK KARTALLARI İHA PROJESİ EKİBİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, bu yıl TÜBİTAK tarafından ilki düzenlenen Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi Yarışması Türkiye finallerinde ilçemizden bir ilke imza atan Göktürk Kartalları İHA Projesi ekibini makamında ağırladı.
Edremit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan; TEKNOFEST’e Balıkesir’den davet edilen tek proje olan “Göktürk Kartalları” isimli proje ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Turgay Ünsal hayran kaldı.
Ünsal, “Türk Savunma Sanayinde yerli ve milli olarak ürettiğimiz gurur kaynağımız İHA ve SİHA’larla adımızı duyurduğumuz şu günlerde, Edremit Anadolu Lisemiz öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan İHA projesi olan “Göktürk Kartalları” projesi ilçemiz ve ilimiz adına gurur verici bir projedir. Teknolojiye odaklanarak araştıran, üreten ve ilçemizin adını duyuran, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm proje ekibine canı gönülden tebrik ediyorum. Gurur duydum” diye konuştu.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25