banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.
Beşiktaş'ta hedef yeniden Aboubakar.

Öğrencilere EBA destek sınıfı

ÖĞRENCİLERE EBA DESTEK SINIFI

BALIKESİR 22.09.2020, 15:14
2
Öğrencilere EBA destek sınıfı

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için EBA destek sınıfları hazırlandı.

Yaşadığımız pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim alacak olan öğrenciler için hazırlanan EBA destek sınıfı Gençlik Merkezinin alt katında düzenlendi. 10 adet bilgisayarın bulunduğu eğitim destek odasından öncelikli olarak internet hizmetinden yararlanma olanağı olmayan öğrencilerin yararlanacağını söyleyen Gençlik Merkezi müdürü Kudret Eğen, sonuçta EBA destek sınıfının tüm öğrencilere açık olduğuna vurgu yaparak, EBA Erişim Noktası olarak gençlerin hizmetinde olacaklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378