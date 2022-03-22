Öğrencilerden su günü duyarlılığı

Gönen’de ilkokul öğrencileri Dünya Su Gününde suyun canlıların hayatındaki önemini anlattı.

Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulu 2/D Sınıfı öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle öğretmenleri Burçin Ülker öncülüğünde etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler gerçekleştirdikleri etkinlik ile suyun önemini kavrama imkanı buldu. Öğrenciler hazırladıkları pankart ve su damlası şeklindeki dövizler ile okulda gösteri yaptı.

Okul Müdürü Cihat Akbulut; “22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle okulumuz 2/D sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Burçin Ülker önderliğinde gerçekleştirdikleri bu etkinliklerinden ötürü tebrik ediyorum. Suyun hayatımızdaki yeri ve önemini bu şekilde duyarlı olmaları ve bu duyarlılığını diğer öğrenci arkadaşları ile paylaşmaları son derece önemlidir. Başta sınıf öğretmenimiz Burçin Hocamı ve öğrencilerimizi canı gönülden alkışlıyorum. Bu duyarlılıkları diğer arkadaşlarına da örnek olduğu için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler öğretmenleri nezaretinde okulda bulunan tüm sınıfları teker teker gezerek arkadaşlarının 22 Mart Dünya Su Günlerini kutladı. Ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizler ile arkadaşlarına suyun önemi hakkında bilgi verdi.