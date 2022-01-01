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Öğrenciler yılın en iyilerini seçti
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni yılı karşılarken yeni bir çalışmaya imza attı.
BALIKESİR 01.01.2022, 12:07
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yeni yılı karşılarken yeni bir çalışmaya imza attı.
Okulun 8.sınıf öğrencilerinin katıldığı ankette, yılın en iyileri 5 dalda belirlendi. Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, hedeflerinin çocukların farkındalığını arttırmak ve emek veren ile hak edeni görmelerine yardımcı olarak onları sadece öğretim sürecinde değil hayatın içinde eğitimlerine katkı sağlayabilmek olduğunu söyledi.