Oda başkanı esnafı uyardı

Edremit Kahveciler-Gazinocular ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, Covid-19 vaka yoğunluğundaki artışa dikkat çekerek açıklanan tedbirlere esnaf ve vatandaşları harfiyen uymaları konusunda uyardı.

Maske, mesafe, temizlik ve aşı ile çağın vebasına karşı tedbir almamız gerektiğinin altını çizen Aydoğan, “Kalabalık ortamlardan da uzak duralım. Omicron varyantı çok hızla bölgemizde de yayılmaktadır. Her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde esnafımızın yeniden iş yerlerini, mekanlarını daha doğrusu işimizi aşımızı ve ekmek kapımızı yeniden kapatılmaması için gayret edelim. Yoksa bunu kaldıramayız. Bu nedenle kurallara uyalım, uymayanları da uymaya davet edelim”dedi.